"Нафтогаз" снизит в октябре цену на газ для населения еще на 4,9%

НАК "Нафтогаз Украины" в октябре снизит цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 4,9% (на 220,87 грн) по сравнению с сентябрьской ценой – до 4 тыс. 272,76 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки), сообщила пресс-служба НАК.

В "Нафтогазе" напомнили, что конечная цена для потребителей будет завесить от тарифа на распределение газа.

По расчетам компании, в целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 32%.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена НАК для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.