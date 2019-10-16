Экономика

10:14 16.10.2019

"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

1 мин читать
"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" (УЗ) планирует до конца текущего года запустить новый поезд украинского производства на маршруте от центрального ж/д вокзала Киева до международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область), написал глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это плюс дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас - более 3 тыс. пассажиров в сутки", - отметил он.

По словам Кравцова, остановка на станции "Выдубичи" уже практически готова и ее также планируют открыть до конца года.

Он также отметил, что поезда в направлении "Борисполя" курсируют четко по расписанию.

"Минусы: нужно срочно увеличивать частоту курсирования экспрессов. И ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав. В час пик в вагонах плотно", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 10 мая 2019 года решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Компания запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.

Теги: #борисполь #укрзализныця #аэропорт_борисполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 08.10.2019
"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

15:34 08.10.2019
ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

12:05 08.10.2019
"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

15:37 07.10.2019
ВАКС избрал экс-нардепу Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста

ВАКС избрал экс-нардепу Ищенко меру пресечения в виде домашнего ареста

15:24 04.10.2019
АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

18:19 03.10.2019
"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

"Укрзализныця" создала сообщество в Facebook для открытого обсуждения публичных закупок компании

10:10 03.10.2019
"Укрзализныця" анонсирует запуск еще одного поезда "Интерсити" Киев-Херсон до конца 2019 г.

"Укрзализныця" анонсирует запуск еще одного поезда "Интерсити" Киев-Херсон до конца 2019 г.

20:32 02.10.2019
НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепу Ищенко в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци" в размере 20 млн грн

НАБУ и САП уведомили о подозрении экс-нардепу Ищенко в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци" в размере 20 млн грн

18:36 02.10.2019
НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном завладении 20 млн грн трем лицам, задействованным в коррупционной схеме "Укрзализныци"

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном завладении 20 млн грн трем лицам, задействованным в коррупционной схеме "Укрзализныци"

17:52 02.10.2019
"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

АМКУ за торги "Львовугля" оштрафовал "Корум" на 53 млн грн и НПК "Горные машины" на 3,3 млн грн

Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"

МВФ ожидает роста ВВП Украины на 3% в 2020г.

Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на первичном рынке жилья в Киеве в III кв. превысили докризисный уровень

Украина в 2019г нарастит выплавку стали на 4%, добычу железной руды - на 4%

Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

"Корум Украина" оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги "Львовугля"

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

АМКУ за торги "Львовугля" оштрафовал "Корум" на 53 млн грн и НПК "Горные машины" на 3,3 млн грн

Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"

Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

ЕБРР рассматривает новую программу финансирования развития ВИЭ в Украине в рамках "зеленых" аукционов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА