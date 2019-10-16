"Укрзализныця" планирует до 2020г запустить новый поезд украинского производства на маршруте в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" (УЗ) планирует до конца текущего года запустить новый поезд украинского производства на маршруте от центрального ж/д вокзала Киева до международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область), написал глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это плюс дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас - более 3 тыс. пассажиров в сутки", - отметил он.

По словам Кравцова, остановка на станции "Выдубичи" уже практически готова и ее также планируют открыть до конца года.

Он также отметил, что поезда в направлении "Борисполя" курсируют четко по расписанию.

"Минусы: нужно срочно увеличивать частоту курсирования экспрессов. И ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав. В час пик в вагонах плотно", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 10 мая 2019 года решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Компания запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.