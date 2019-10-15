Экономика

20:39 15.10.2019

Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

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Минфину удалось понизить ставки по ОВГЗ еще на 0,1-0,4 п.п.

Спрос на первичных аукционах 15 октября по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) впервые за последнее время сосредоточился в основном на самых коротких 3-мес. облигациях и 12-мес. облигациях, что позволило Минфину вновь несколько снизить ставки по ним.

Согласно информации на сайте ведомства, ставка отсечения 3-мес. ОВГЗ составила 15,35% против 15,75% две недели назад, а 12-месячных – 15,00% против 15,09% неделю назад.

Спрос на обе эти бумаги превысил предложение, традиционно ограниченное 500 млн грн на каждый, и составил соответственно 518,2 млн грн и 654,02 млн грн (по номиналу). Минфин отклонил лишь две небольшие заявки на покупку 3-мес. бумаг по ставкам до 15,5% и разместил все выставленные облигации.

Спрос на 2-летние бумаги при предложении 2 млрд грн составил 114,98 млн грн. Минфин удовлетворил все 5 заявок, поданные по единой ставке 15,1% годовых, что почти на 0,3 п.п. ниже, чем на таком же аукционе две недели назад, когда спрос был равен 52,7 млн грн.

В целом на аукционах 15 октября Минфин привлек 1,15 млрд грн против 2,15 млрд грн неделю назад, когда основной объем размещения (2,12 млрд грн) пришелся на 3-летние бумаги, среди покупателей которых было много нерезидентов.

Теги: #овгз #ставки
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