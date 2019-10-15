Экономика

19:21 15.10.2019

Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

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Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд

Индия в сентябре 2019 года импортировала золото на $1,276 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это в 2 раза меньше показателя сентября прошлого года.

С начала года, по подсчетам, поставки золота в Индию сократились на 3% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года и составили $23,972 млрд.

Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года Индия борется с Китаем за первенство по этому показателю.

Теги: #золото #импорт #индия
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Интерфакс-Украина
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