Экономика

19:19 15.10.2019

ЕБРР рассматривает новую программу финансирования развития ВИЭ в Украине в рамках "зеленых" аукционов

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ЕБРР рассматривает новую программу финансирования развития ВИЭ в Украине в рамках "зеленых" аукционов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления Украине новой программы финансирования поддержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рамках запланированной к запуску в 2020 году системы "зеленых" аукционов, сообщила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина в ходе общения с журналистами в Киеве во вторник.

"Это будет новая программа. Мы надеемся, что там будет более длительная поддержка (последняя программа покрывала два года). Надеемся также, что под аукционы мы выделим большие объемы средств, хотя это будет зависеть от того, как украинская сторона определит квоты (поддержки для различных видов ВИЭ – ИФ) в рамках аукционов", – сказала она после "круглого стола" "Новые вызовы для украинской возобновляемой энергетики в случае изменений условий государственной поддержки" в Киеве во вторник.

Еремина также отметила, что в настоящее время ЕБРР уже выдел грантовое финансирование на предоставление украинской стороне консультантов, которые будут содействовать Министерству энергетики и защиты окружающей среды и другим вовлеченным ведомствам в подготовке к внедрению новой системы поддержки ВИЭ.

Комментируя ранее обнародованный на сайте ЕБРР проект дополнительного финансирования в сумме EUR200 млн в рамках программы USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility), она добавила, что в случае ее утверждения, значительная доля средств будет направлена на финансирование ранее поступивших ВИЭ-проектов по "зеленому" тарифу.

"Фактически эта программа рассчитана на проекты, которые к нам поступили ранее, а также на обеспечение плавного перехода к аукционам, чтобы не было негативных сигналов инвесторов", – подытожила она.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон 2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон заменяет систему господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа системой "зеленых" аукционов, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на э/э, производимую объектом.

Теги: #ебрр #виэ #финансирование
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