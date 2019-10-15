В ситуации вокруг Жеваго просматриваются элементы политического преследования - Ferrexpo

В сложившейся вокруг генерального директора и мажоритарного акционера горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине, экс-депутата Верховной Рады Константина Жеваго, в том числе связанной с действиями и заявлениями Госбюро расследований (ГБР), просматриваются элементы политического преследования, отмечают в компании.

При этом пресс-служба Жеваго призывает СМИ "не тиражировать распространяемую властью в лице ГБР, искаженную и неправдивую информацию об объявлении Жеваго в национальный розыск из-за его якобы неявки без уважительной причины к следователю ГБР и не спекулировать недостоверными данными относительно ситуации с ликвидацией банка "Финансы и Кредит".

"Данная информация не соответствует действительности и преследует цель манипулировать общественным мнением относительно предания законности преследования Константина Жеваго", - говорится в пресс-релизе Ferrexpo во вторник.

Пресс-служба напоминает, что 27 сентября 2019 года Жеваго не смог явиться в ГБР в связи с прохождением лечебных мероприятий за рубежом, где находится до сих пор, о чем следователь был заблаговременно уведомлен с последующим предоставлением подтверждающих документов. Данные обстоятельства являются уважительной причиной в соответствии со ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поэтому все последующие процессуальные действия в отсутствие лица, находящегося на лечении за рубежом, незаконны до момента окончания указанных выше мероприятий.

По выводам юридического департамента компании, на который ссылается пресс-служба, сложившаяся ситуация с вызовом на допрос, заочным вручением подозрения, заявлением следователя (а не суда) об объявлении в общеукраинский розыск, пренебрегая законами Украины - это выборочное правосудие с элементами PR кампании нынешних органов досудебного расследования.

"Это ничто иное, как фальсификация доказательств с целью проведения незаконных процессуальных действий: не предусмотренного законом "заочного" вручения подозрения, незаконного объявления в розыск (может быть объявлено лишь лицо, место нахождения которого неизвестно и лишь когда оно не является к следователю без уважительной причины). Эти факты свидетельствуют о превышении полномочий следователями ГБР, т.е. о совершении ими должностного преступления. С рынка было выведено более девяти десятков банков, деятельность многих из которых вызывала сомнения, но вопросы почему-то возникли только к господину Жеваго не как к сотруднику банка, а как к его акционеру", - констатируется в выводах юрдепартамента, который цитирует пресс-служба.

"В текущей ситуации просматриваются элементы политического преследования. С подобного рода обвинениями органы досудебного расследования не решались подавать представление о снятии с Жеваго К.В. депутатской неприкосновенности в прошлую Верховную Раду Украины, понимая, что превратить деятельность коммерческого предприятия в уголовную статью законно, публично и прозрачно не получится", - подчеркивается в оценках юристов.

Распространение ложной, искаженной и непроверенной информации о Жеваго является нарушением законодательства Украины, Конвенции про права человека, нарушает его конституционные права и наносит урон его деловой репутации, что повлечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, 11 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурорами САП уведомили бывшего народного депутата Верховной Рады VIII-го созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 гг. – он не указал факт наличия у него финансовых обязательств. "Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. При этом в сообщении не указывалась фамилия экс-парламентария. Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что, речь идет о Жеваго, который был народным депутатом с 1998 года.

В свою очередь в заявлении совета директоров компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой является экс-владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго, заявлялось, что топ-менеджер отвергает любые обвинения в совершении проступка.

"Совет директоров был проинформирован о том, что г-ну Жеваго не было вручено никаких юридических уведомлений", - отмечалось в документе, обнародованном на Лондонской фондовой бирже 14 октября. Согласно ему, совет директоров внимательно следит за ситуацией и будет предпринимать любые действия, которые необходимы в интересах всех акционеров и компании.