Решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку открывает новый этап процесса - Минфин

Решение Апелляционного суда Лондона и Уэльса удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка (Киев) и подтвердить соответствие юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам открывает новый этап процесса - рассмотрение иска по сути и является важным шагом в рамках глобальной стратегии банка по возвращению незаконно присвоенных средств его бывшими собственниками, отмечает Министерство финансов Украины.

"Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – указал Минфин в пресс-релизе во вторник.

Национальный банк Украины (НБУ) со своей стороны также поприветствовал решение Апелляционного суда Лондона.

"Решение суда - хорошая новость для налогоплательщиков Украины и для украинской экономики в целом. Это позволит продолжить работу по защите интересов банка и возмещению средств вкладчиков, незаконно выведенных из ПриватБанка до вхождения государства в его капитал", - указал НБУ в своем пресс-релизе.

В центробанке подчеркнули, что банк и в дальнейшем должен сосредоточиться на проблемной задолженности и возврате незаконно присвоенных средств.

"Сегодня такие задачи стоят не только перед ПриватБанком, но и перед всей банковской системой, которая должна эффективно перераспределять финансовые ресурсы и поддерживать рост экономики", – указал НБУ.

Как сообщалось, 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка и подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию рассматривать иск ПриватБанка против бывших акционеров.