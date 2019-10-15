Апелляционный суд оставил в силе решение о прекращении производства по делу о банкротстве "Центрэнерго"

Северный апелляционный хозяйственный суд во вторник отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" (ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова") на постановление Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства генкомпании.

Как сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" адвокат "Баланс-Групп" Инна Корнаухова, кредиторы намерены обжаловать это решение в Кассационном хозяйственном суде.

"Да, планируем. Мы хотим получить полный текст постановления и на его основании составить кассационную жалобу", - отметила адвокат.

Как сообщалось, производство по делу о признании "Центрэнерго" банкротом было возбуждено еще в 2004 году. 19 августа 2019 года Хозсуд Киева принял решение удовлетворить ходатайство Фонда госимущества (ФГИ) и прекратить производство.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний, в том числе и ООО "Баланс Групп", бенефициаром которого является подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков.

Из всех претендентов документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства "Интерфакс-Украина" данным, подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

В ноябре 2018 года "Баланс Групп" потребовало через суд выплаты "Центрэнерго" 1 млрд 58,3 млн грн за просрочку денежного обязательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.