Экономика

14:27 15.10.2019

Апелляционный суд оставил в силе решение о прекращении производства по делу о банкротстве "Центрэнерго"

2 мин читать
Апелляционный суд оставил в силе решение о прекращении производства по делу о банкротстве "Центрэнерго"

Северный апелляционный хозяйственный суд во вторник отказал в удовлетворении жалоб кредиторов ПАО "Центрэнерго" (ООО "Баланс-Групп" и ООО "Транснова") на постановление Хозяйственного суда Киева от 19 августа 2019 года, которым была прекращена процедура банкротства генкомпании.

Как сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" адвокат "Баланс-Групп" Инна Корнаухова, кредиторы намерены обжаловать это решение в Кассационном хозяйственном суде.

"Да, планируем. Мы хотим получить полный текст постановления и на его основании составить кассационную жалобу", - отметила адвокат.

Как сообщалось, производство по делу о признании "Центрэнерго" банкротом было возбуждено еще в 2004 году. 19 августа 2019 года Хозсуд Киева принял решение удовлетворить ходатайство Фонда госимущества (ФГИ) и прекратить производство.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный. О намерении участвовать в конкурсе заявили шесть компаний, в том числе и ООО "Баланс Групп", бенефициаром которого является подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго" экс-нардеп Дмитрий Крючков.

Из всех претендентов документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства "Интерфакс-Украина" данным, подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

В ноябре 2018 года "Баланс Групп" потребовало через суд выплаты "Центрэнерго" 1 млрд 58,3 млн грн за просрочку денежного обязательства.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Теги: #банкротство #суд #центрэнерго
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 15.10.2019
Шпионивший 5 лет для ФСБ житель Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

Шпионивший 5 лет для ФСБ житель Кременчуга приговорен к 12 годам тюрьмы

13:11 15.10.2019
ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с экс-владельцами

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с экс-владельцами

12:01 15.10.2019
Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

Верховный суд РФ смягчил приговор украинцу Давыденко по делу о шпионаже с 10,5 лет до 7 лет колонии

11:14 15.10.2019
Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

Латвийский суд принял решение о конфискации $30 млн, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками

10:41 15.10.2019
Суд в Лондоне во вторник объявит решение по апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами

Суд в Лондоне во вторник объявит решение по апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами

03:26 15.10.2019
В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью

В Киеве отменили запрет на продажу алкоголя ночью

20:03 11.10.2019
Суд удовлетворил ходатайство представителя адвоката Голованя о допросах Трубы и Портнова в деле о незаконном сборе и использовании информации

Суд удовлетворил ходатайство представителя адвоката Голованя о допросах Трубы и Портнова в деле о незаконном сборе и использовании информации

16:14 11.10.2019
МВД поможет обжаловать решение по делу Маркива в апелляционном суде

МВД поможет обжаловать решение по делу Маркива в апелляционном суде

15:13 11.10.2019
Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

03:10 11.10.2019
Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева, но еще не разбирался в этом вопросе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский фокусирует работу с NPL банков на результат – Страхова

ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с экс-владельцами

Суд в Лондоне во вторник объявит решение по апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами

Рада 18 октября рассмотрит проект госбюджета-2020 в 1-м чтении

Запасы в ПХГ Украины превысили 21 млрд куб. м

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

Зеленский фокусирует работу с NPL банков на результат – Страхова

Ryanair намерена в 2020г нарастить пассажиропоток на украинских рейсах на 33%

Ryanair запускает рейсы из Херсона в Краков

Эсминец ВМС США "Портер" зашел в порт Одессы

Libra Association лишилась четверти состава после отказа Booking.com от участия в проекте

Кабмин согласовал изменения в бюджет для выделения 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Harley-Davidson приостановила производство электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

Рада 18 октября рассмотрит проект госбюджета-2020 в 1-м чтении

Запасы в ПХГ Украины превысили 21 млрд куб. м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА