Экономика

14:19 15.10.2019

Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

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Главы НБУ и Минфина отправляются в Вашингтон для переговоров с МВФ и ВБ

 Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова отбывают в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда (МФВ) и Всемирного банка (ВБ).

"Украинская делегация встретится с представителями МФВ, ВБ, международного депозитария Clearstream, крупнейших международных компаний и банков, а также состоятся двусторонние встречи с руководителями других центробанков", — говорится в сообщении НБУ во вторник.

Согласно ему, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова и заместитель главы Дмитрий Сологуб присоединятся к Смолию 16 октября.

В Минфине агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что в составе делегации также госуполномоченный по госдолгу Юрий Буца, замминистра финансов Юрий Гелетий.

Центробанк добавил, что в рамках собрания представители Нацбанка планируют обсудить вопросы трансформации рынка труда в развивающихся странах, современной политики по государственному долгу, будущего мировой финансовой системы и "больших данных", а также технологические аспекты, которые позволят обеспечить большую включенность граждан к финансовой системе.

Ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка в этом году состоится в Вашингтоне с 15 по 20 октября.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне.

Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы $5-6 млрд. В сентябре Украину посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Теги: #маркарова #мвф #сша #нбу #смолий #минфин
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