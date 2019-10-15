Экономика

12:10 15.10.2019

Ryanair намерена в 2020г нарастить пассажиропоток на украинских рейсах на 33%

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Ryanair намерена в 2020г нарастить пассажиропоток на украинских рейсах на 33%

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) намерен в 2020 году перевезти на украинских рейсах более 2,1 млн пассажиров, что на 33% больше, чем в 2019 году. 

Об этом сообщил коммерческий директор компании Ryanair Дэвид О’Брайан на брифинге с министром инфраструктуры Владиславом Криклием в Киеве во вторник. 

По его словам, в 2020 году Ryanair планирует открыть в Украине 18 маршрутов, из которых два новых - из Львова в Будапешт и из Харькова в Варшаву (дважды в неделю). Всего в 2020 году компания будет осуществлять 43 маршрута из Украины. 

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоу-кост выполнял рейсы из киевского аэропорта Борисполь и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2 тыс. перелетов в/из 236 аэропортов. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Теги: #пассажиропоток #ryanair
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