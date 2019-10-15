Экономика

11:19 15.10.2019

Ryanair запускает рейсы из Херсона в Краков

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Ryanair запускает рейсы из Херсона в Краков

 Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) запускает с 21 декабря 2019 года прямые авиарейсы из Херсона в Краков.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга после встречи с коммерческим директором компании Ryanair Дэвидом О’Брайаном в Киеве во вторник.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Первые месяцы лоукост выполнял рейсы из киевского аэропорта Борисполь и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала рейсы из Харькова и Одессы.

Как сообщалось, Ryanair с апреля 2020 года начнет летать по маршруту Львов-Будапешт.

Авиакомпания вышла на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполняла рейсы только из Киева (международный аэропорт «Борисполь») и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн чел. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

Теги: #краков #ryanair #херсон
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