Экономика

11:16 15.10.2019

Эсминец ВМС США "Портер" зашел в порт Одессы

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Эсминец ВМС США "Портер" зашел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец "Портер" в воскресенье прибыл в Одессу, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"13 октября, в 244 годовщину ВМС ВС США и накануне Дня защитника Украины, американский ракетный эсминец "Портер" прибыл в Одессу в рамках продолжения усиления патрулирования в напряженном регионе Черного моря", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук во вторник.

Отмечается, что это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года и второй - в Одессу.

"Посещение американским эсминцем Черного моря - это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона к свободному судоходству", - сказано в сообщении.

Так, во время визита американского эсминца в Одессу в рамках украинского-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в тренировках типа "Passex".

Теги: #сша #эсминец #одесса #порт
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