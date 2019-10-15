Экономика

11:08 15.10.2019

Libra Association лишилась четверти состава после отказа Booking.com от участия в проекте

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Четверть участников Libra Association, созданной американской технологической компанией Facebook Inc. в рамках плана выпуска собственной криптовалюты, покинули организацию до официального начала ее работы.

В понедельник членство в организации прекратил сервис по бронированию отелей Booking com., в результате чего в ее составе осталась 21 компания из 28.

Ранее от участия в создании собственной криптовалюты Facebook отказалась Mastercard Inc., а в пятницу о выходе из проекта объявили EBay Inc. и Stripe Inc. Организацию также покинули PayPal Holdings Inc., Visa Inc. и MercadoLibre Inc.

Оставшиеся участники Libra Association в понедельник провели встречу в Женеве, чтобы назначить членов совета директоров, в который, в том числе, вошел топ-менеджер Facebook Дэвид Маркус, принимавший участие в создании проекта.

Проект Libra подвергся пристальному вниманию законодателей и регуляторов сразу же после того, как Facebook объявила о планах создания собственной криптовалюты. Регуляторы предупредили, что Libra, запуск которой изначально планировался в следующем году, может быть использована в преступных целях без должного контроля.

Чиновники в ряде стран, включая Германию и Францию, сообщили, что запретят использование Libra, в том числе назвав криптовалюту потенциальной угрозой для денежно-кредитной политики.

Visa, Mastercard и Stripe вышли из проекта вскоре после получения письма от сенаторов-демократов с предупреждением о том, что они могут подвергнуться более жесткому контролю, если останутся в составе Libra Association, пишет агентство Bloomberg.

Главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг даст показания по поводу проекта криптовалюты в Конгрессе США 23 октября.

При этом представители Facebook признали, что компании будет сложно заручиться поддержкой регуляторов к запланированному сроку запуска проекта.

"Даже если мы готовы с технологической точки зрения, наибольшую неопределенность представляет ситуация с регуляторами", - сказал руководитель Libra Association по коммуникациям Данте Диспарте в разговоре с Financial Times.

По словам Диспарте, проект не будет запущен ни в одной стране мира, пока не будет одобрен регуляторами в Европе и США.

Теги: #library #криптовалюта
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