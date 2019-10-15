Экономика

10:41 15.10.2019

Суд в Лондоне во вторник объявит решение по апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами

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Суд в Лондоне во вторник объявит решение по апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами

Апелляционный суд Англии и Уэльса во вторник, 15 октября, объявит окончательное решение по апелляционной жалобе ПриватБанка (Киев) на решение первой инстанции от 4 декабря 2018 года о несоответствии юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам.

Согласно информации на сайте суда, объявление намечено на 10:30 по Лондону (12:30 по Киеву).

Судьями по делу выступают Джулиан Фло (Julian Flaux), Дэвид Ричардс (David Richards) и Гай Ньюи (Guy Newey).

Теги: #апелляция #приватбанк #суд
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