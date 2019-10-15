Экономика

10:26 15.10.2019

Кабмин согласовал изменения в бюджет для выделения 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

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Кабмин согласовал изменения в бюджет для выделения 1 млрд грн на зарплаты шахтерам

Кабинет министров Украины на заседании 12 октября одобрил законопроект о внесении изменений в закон о госбюджете, которым предусматривается выделение 1 млрд грн для выплаты зарплат горнякам государственных шахт.

"После одобрения Верховной Радой Украины изменений в Государственный бюджет, предусмотренных указанным законопроектом, средства будут направлены на выплату заработных плат и погашение задолженности перед шахтерами", - говорится в сообщении Министерства энергетики и охраны окружающей среды Украины.

Теги: #бюджет #шахтеры #кабмин
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