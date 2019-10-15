Мировая экономика вошла в период "синхронизированного спада" - FT

Мировая экономика вступила в период "синхронизированного спада" на фоне слабого роста в некоторых странах и его отсутствия или даже небольшого сокращения в других, пишет газета Financial Times.

В соответствии с индексом TIGER (Tracking Indices for the Global Economic Recovery), рассчитываемым FT совместно с Брукингским исследовательским институтом, основные экономические показатели упали до минимальных уровней с весны 2016 года, при этом реальная активность как в развитых, так и в развивающихся странах утрачивает динамику, что усугубляется падением экономического доверия.

Лишь относительно высокие показатели на финансовых рынках не позволяют индексу углубиться на отрицательную территорию, отмечает FT.

При расчете индекса TIGER учитываются экономическая активность во множестве стран мира, операции в мировом финансовом секторе, индикаторы доверия потребителей и предпринимателей. Все эти показатели обрабатываются по сложной статистической программе, которая учитывает не только абсолютные величины, но и динамику их изменений.

"Сохраняющаяся торговая напряженность, политическая нестабильность, геополитические риски и беспокойство по поводу ограниченной эффективности монетарного стимулирования по-прежнему подрывают уверенность деловых кругов и потребителей, сдерживая рост инвестиций и производительности", - говорит профессор Брукингского института Эсвар Прасад.

Тем не менее, опасения надвигающейся глобальной рецессии, по мнению Прасада, являются "преждевременными", несмотря на повсеместную слабость показателей, поскольку сохранение высокого уровня занятости во всем мире содействует увеличению доходов и поддержанию устойчивых расходов домохозяйств.

Как пишет FT, ухудшение показателей доверия наряду с объективными макроэкономическими показателями омрачит осенние заседания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые пройдут на этой неделе в Вашингтоне.

На прошлой неделе новый директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд ожидает замедления темпов экономического роста в странах, составляющих 90% мирового ВВП, в 2019 году.

Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и большинство экономистами частного сектора также все менее оптимистично оценивают перспективы мировой экономики, снижая прогнозы роста до минимальных уровней со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.