Экономика

20:38 11.10.2019

Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий с 2021 года паевой взнос при строительстве

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Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий с 2021 года паевой взнос при строительстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине" №132-IX, одобренный Верховной Радой 20 сентября, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Закон имеет целью улучшения инвестиционного климата в нашей стране по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business. Документ вносит изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, он направлен на устранение юридических пробелов, а также внедрение в правовую систему Украины инновационных правовых инструментов", - говорится в сообщении.

Основные положения законопроекта предусматривают среди прочего ответственность лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделкой с заинтересованностью, заключенным на нерыночных условиях, согласие на совершение которого была предоставлена мажоритарным акционером или назначенными им лицами; расширение перечня сделок, которые считаются сделками с заинтересованностью.

Закон отменяет обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Закон предусматривает, что договоры об уплате долевого участия, заключенные до 1 января 2020 года, являются действительными и продолжают свое действие до момента их полного исполнения. В течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке перечисляют в соответствующий местный бюджет средства для создания и развития инфраструктуры населенного пункта: для нежилых зданий и сооружений - 4% от общей сметной стоимости строительства объекта; для жилых домов - 2% от стоимости строительства объекта. Закон также определяет объекты, при строительстве которых долевое участие не уплачивается.

В сфере договоров залога земельных участков закон отменяет обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

В сфере деятельности обществ с ограниченной ответственностью определяются особенности создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью, действующих на основании модельного устава.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Рада одобрила соответствующий законопроект №1059 во втором чтении и в целом 272 голосами 20 сентября.

"В 2020 году действует переходной период, во время которого устанавливается фиксированная одинаковая ставка паевого участия: 4% - для нежилых зданий и сооружений, 2% - для жилых домов, 0% - для промышленных и социально значимых объектов", - сообщила заместитель комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, выступая в парламенте.

Для жилых зданий процент паевого взноса рассчитывается в соответствии с основными показателями опосредованной стоимости строительства в регионе, утверждаемыми указом Министерства развития громад и территорий Украины. Для нежилых зданий процент рассчитывается от общей сметной стоимости строительства объекта.

Кроме того, была одобрена правка, исключающая государственные и коммунальные земучастки из числа объектов, которые могут быть переданы в доверительную собственность. Документом предусмотрено также, что доверительный собственник не имеет права совершать действия по разделению, объединению земучастков, сменять целевое назначение участков и др.

Во время подготовки документа ко второму чтению было рассмотрено 122 правки, из которых девять было учтено.

Теги: #президент #банки #кредитование
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