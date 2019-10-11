Экономика

19:57 11.10.2019

Украина за 9 мес.-2019 увеличила экспорт мяса птицы на 24,5%

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Украина за 9 мес.-2019 увеличила экспорт мяса птицы на 24,5%

Украина в январе-сентябре 2019 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 24,5% - до 303,36 тыс. тонн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

Согласно данным ГФС, в денежном выражении экспорт этой продукции возрос на 15,3% – до $439,47 млн.

В то же время импорт мяса птицы и субпродуктов за девять месяцев 2019 года сократился на 4,4% - до 94,73 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 3,4%, до $37,89 млн.

Кроме того, согласно данным ГФС, экспорт свинины по итогам января-сентября 2019 года составил 1,6 тыс. тонн против 1,5 тыс. тонн за аналогичный период 2018 года. Этой продукции было поставлено на сумму $3,55 млн против $3,24 млн за девять месяцев 2018 года.

Импорт свинины в Украину за этот период сократился на 0,1% - до 18,32 тыс. тонн. В страну ввезено свинины на $34,86 млн против $36,79 млн в январе-сентябре 2018 года.

Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2018 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов до 328,97 тыс. тонн (+21,2%) по сравнению с 2017 годом, импорт – до 130,46 тыс. тонн (+10,3%). Экспорт свинины сократился в 2,8 раза – до 1,76 тыс. тонн, импорт вырос в пять раз – до 28,56 тыс. тонн.

Теги: #птицы #экспорт #увеличение #гфс
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