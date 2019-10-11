Аудит ОГХК советником по приватизации должен завершиться в декабре, конкурс - в феврале-марте

Руководство ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.) встретилось с советниками по приватизации предприятия - представителями ООО "БДО Корпоративные финансы".

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, стороны проработали детальный план действий по подготовке активов ОГХК к приватизации.

Согласно предложенным советником шагам, полный аудит - Due Diligence (финансовый, технический, технологический, налоговый и т.п.) и оценка потенциальных возможностей компании как игрока титанового рынка (SWOT анализ) будут завершены в декабре 2019 года. Тогда же ООО "БДО Корпоративные финансы" предложит заказчику - Фонду госимущества Украины - условия продажи ОГХК. Проведение аукциона запланировано на февраль-март 2020 года.

И.о. председателя правления ОГХК Александр Гладушко поручил всем профильным специалистам тщательно и оперативно подготовить необходимую информацию в рамках оговоренных сроков. При этом он выразил надежду, что ОГХК станет одной из первых компаний, которая будет подготовлена и приватизирована по международным стандартам, понятным цивилизованному миру и иностранным инвесторам. По таким правилам, в частности, ОГКХ была корпоратизирована в 2016 году в числе первых государственных предприятий. Именно тогда начался процесс подготовки ОГХК к приватизации по-новому, считает Гладушко.

Как сообщалось, решением правительства от 25 сентября 2019 года компания "БДО Корпоративные Финансы" утверждена советником по вопросам подготовки к приватизации и продаже пакета акций ОГХК в размере 100% уставного капитала общества. При условии полного выполнения советником услуг он получит фиксированную часть вознаграждения в сумме 12,258 млн грн и переменную часть вознаграждения в размере 1% стоимости проданного пакета акций общества. Осуществить подготовку ОГХК к приватизации советник должен в течение четырех месяцев со дня заключения договора о предоставлении услуг.

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,887 млн грн., чистый доход от реализации продукции – 3,214 млрд грн, стоимость необоротных активов – 3,374 млрд грн.

В другом пресс-релизе напоминается, что ОГХК переходит под управление Фонда госимущества (ФГИ) в соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 9 октября 2019 года.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.