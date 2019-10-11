"Нова Пошта" запустила авиадоставку в 25 населенных пунктах на западе и востоке Украины

Группа компаний "Нова Пошта" с 10 октября запустила в коммерческое использование услуги "Авиадоставка" для девяти населенных пунктов (н.п.) Западной Украины и 16 н.п. на востоке страны, говорится в сообщении компании.

Доплата за услугу по стандартным тарифам – 30 грн за килограмм.

Новая услуга позволяет обеспечивать доставку за сутки между городами запада и востока Украины. "Например, если отправить посылку до 15:00 в мукачевском отделении, ее доставят в отделение Мариуполя до 18:00 следующего дня. Аналогично, если отправлять по маршруту Запорожье-Самбор. Рейсы выполняются по маршруту Львов-Днепр-Львов с понедельника по пятницу еженедельно", - отмечается в сообщении.

Клиент получает гарантированную доставку на следующий день. Если компания не успеет доставить вовремя, клиент получит компенсацию полной стоимости доставки.

Заказать услугу авиадоставки посылок до 30 кг можно в отделениях, при этом отправка будет осуществляться только по будним дням.

"Добавление авиатранспорта в процесс доставки создает новый стандарт на рынке и обеспечивает новый позитивный опыт для наших клиентов", - комментирует внедрение новой услуги директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

В настоящее время заказать услугу "авиадоставка" можно в отделениях девяти населенных пунктов западной Украины (Львов, Мукачево, Ужгород, Дрогобыч, Мостиська, Новояворовск, Самбор, Стрый и Червоноград) и 16 городов востока и юга страны (Днепр, Запорожье, Каменское, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Новомосковск, Павлоград, Полтава, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон).

В планах "Нова Пошта" - расширять географию авиадоставки.

Как сообщалось, 20 сентября 2019 года "Нова Пошта" открыла во Львове свой третий инновационный терминал под названием ЛЕО.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" и "Нова Пошта Интернешнл".