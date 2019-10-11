Экономика

10:23 11.10.2019

Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к сети после завершения планового ремонта

1 мин читать
Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к сети после завершения планового ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 11 октября в 07:33 подключила пятый блок к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 321-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 149-е сутки капитального планового ремонта, блоке №4 Ривненской АЭС длятся 64-е сутки среднего планового ремонта, блоке №1 Запорожской АЭС – 16-е сутки капитального планового ремонта, блоке №2 Хмельницкой АЭС – 15-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ремонт #аэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 27.09.2019
Хмельницкая АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

Хмельницкая АЭС вывела энергоблок №2 в планово-предупредительный ремонт

06:47 23.09.2019
КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

10:34 21.09.2019
КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

15:26 18.09.2019
EDF не видит необходимости в приостановке работы АЭС из-за ранее выявленных проблем

EDF не видит необходимости в приостановке работы АЭС из-за ранее выявленных проблем

19:33 16.09.2019
В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

В Станице Луганской запустили онлайн-трансляцию ремонта моста

08:44 14.09.2019
В Киеве продолжают ремонтировать дороги

В Киеве продолжают ремонтировать дороги

13:43 13.09.2019
"Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и состояния дорог

"Укравтодор" запускает онлайн-сервис для отслеживания ремонта и состояния дорог

10:43 10.09.2019
TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

TEPCO, возможно, придется разбавлять загрязненную воду с Фукусимы-1 и сливать ее в океан

12:45 09.09.2019
"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

"Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации ГТС к отопительному сезону

16:45 06.09.2019
Прекращение огня на Донбассе создало условия для ремонта и обслуживания важной инфраструктуры до начала зимы – глава СММ ОБСЕ

Прекращение огня на Донбассе создало условия для ремонта и обслуживания важной инфраструктуры до начала зимы – глава СММ ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

Кредитная ставка снизится до конца года на 1,5-2 п.п - пообещали Зеленскому в правительстве

Зеленский поддерживает льготные ставки налогов для инноваций, образования, медицины и экопроектов

Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

ПОСЛЕДНЕЕ

Криклий хочет сделать "Укрпошту" квазибанком

ArcelorMittal направил на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

"Слуга народа" внесла обновленный законопроект о рынке земли

Зеленский: мы можем подарить лицензию на игорный бизнес при перспективе строительства нового отеля

Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

Кабмин обновил состав МКМТ и назначил ее главой Милованова

Банк Англии представил новую 20-фунтовую полимерную банкноту

Зеленский называет условием подорожания коммунальных услуг снижение их доли в потребительской корзине

Официальные курсы Национального банка Украины на 11 октября

Авиакомпания SkyUp увеличила флот до 9 самолетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА