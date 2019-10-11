Экономика

04:32 11.10.2019

ArcelorMittal направил на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

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ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", мажоритарным акционером которого является крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal, направит на выплату дивидендов 10 млрд 845 млн 287,730 тыс грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров ПАО "АМКР", состоявшееся 10 октября текущего года.

Порядок и сроки выплаты дивидендов позже определит наблюдательный совет компании. После этого средства будут перечислены акционерам. При этом уточняется, что по закону "Об акционерных обществах", дивиденды должны быть выплачены в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.

Пресс-служба напоминает, что последний раз дивиденды выплачивались за 2007 год – еще до кризиса 2008–2009 гг. После этого компания ArcelorMittal направляла средства на модернизацию производства, выполнение масштабных инвестпроектов. Нынешняя выплата дивидендов не повлияет на выполнение инвестиционной программы. В ближайшие 5 лет в развитие производства инвестируют $1,8 млрд. Из них около $300–350 млн планируют вложить в строительство фабрики окомкования. Она будет выпускать окатыши, которые частично заменят агломерат в качестве сырья для доменных печей. Благодаря этому предприятие сможет закрыть две изношенные аглофабрики и тем самым снизить объем выбросов на 50–55%, отмечается в пресс-релизе.

 "ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal #украина #дивиденды #прибыль
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