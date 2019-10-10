Зеленский: мы можем подарить лицензию на игорный бизнес при перспективе строительства нового отеля

Президент Украины Владимир Зеленский допускает бесплатную передачу лицензий на игорный бизнес с перспективой строительства нового отеля или передачу их по более низкой цене, если отель расширит номерной фонд.

"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока что там нет возможности сделать казино. Нам нужен тест… Мы хотим, чтобы у нас строились отели. Возможно, если, например, это бутиковый отель, то, может, мы договоримся давать им лицензии, которые должны стоить немного дороже", – сказал Зеленский на пресс-марафоне в четверг.

"Если это очень большой какой-то брендовый отель, мы можем подарить лицензию - постройте нам отель", – добавил он.

Президент также отметил, что средства от продажи лицензий должны пойти на спорт, медицину или образование.

Как сообщалось, Кабинет министров подготовил законопроект о легализации игрального бизнеса, который регулирует лотереи, букмекерские конторы, покер, казино и игральные автоматы. При этом правительство планирует создать специальный орган – комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которую должно координировать правительство. В то же время предусматривается система онлайн-контроля за игровым оборудованием на базе Государственной налоговой службы. При этом законопроект предусматривает идентификацию игроков по паспортным данным и идентификационному коду.