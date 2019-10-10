Экономика

19:14 10.10.2019

Авиакомпания SkyUp увеличила флот до 9 самолетов

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Авиакомпания SkyUp увеличила флот до 9 самолетов

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp (Киев) увеличила флот на одну единицу - до девяти самолетов, до конца 2019 года пополнит его еще одним транспортным средством.

Об этом сообщил совладелец авиакомпании Александр Альба на своей странице в Facebook в четверг, уточнив, что новое воздушное судно является самым большим в парке авиаперевозчика.

"Сейчас из Лондона к нам летит девятый самолет SkyUp - Boeing 737-900 ER, бортовой номер UR-SQI. Это самый большой вариант в семействе Next Generation, в нашей конфигурации у него 215 мест. По авиационным меркам он в самом расцвете сил - 2008 года рождения. По сравнению с 737-800, 900-й на 12% экономичнее, поэтому его маршрутами станут наиболее востребованные направления", - заявил Альба.

Он рассчитывает, что благодаря этому самолету SkyUp сможет увеличить пропускную способность указанных направлений, не повышая тарифов.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 сентября 2019 года компания перевезла 1,398 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

Теги: #skyup
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