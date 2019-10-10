Экономика

17:34 10.10.2019

"Интерпайп" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 37,4%

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"Интерпайп" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 37,4%

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в первом полугодии 2019 года получила $125,44 млн EBITDA, что на 37,4% превышает показатель первого полугодия прошлого года.

Как говорится в отчетности на сайте компании, основного роста удалось добиться в сегменте труб – в 2,8 раза, до $44,51 млн и в сегменте железнодорожных колес – на 62,2%, до $60,23 млн.

В то же время в сегменте производства стали EBITDA упало почти вдвое – на 49,1%, до $20,01 млн, а прочие операции принесли EBITDA $0,69 млн против $0,81 отрицательного показателя в первой половине прошлого года.

Согласно отчетности, выручка "Интерпайпа" в январе-июне этого года составила $557,17 млн, что на 2,7% больше, чем в январе-июне-2018, в частности продажи железнодорожных колес выросли на 29,7% – до $175,56 млн, тогда как труб сократились на 6,6% – до $362,8 млн.

Валовая прибыль выросла на 19,3% – до $161,17 млн, а операционная – почти в 3 раза, до $63,57 млн.

В то же время из-за финансовых расходов в $72,06 млн компания получила чистый убыток в $25,42 млн, что, однако, на 37,7% лучше показателя первого полугодия 2018 года.

Благодаря другим доходам от хеджирования и валютных разниц "Интерпайп" получил $87,58 млн, что позволило компании выйти на совокупную прибыль в $62,147 млн, что в 2,7 раза выше показателя января-июня 2018 года.

В соответствии с отчетом, "Интерпайпу" удалось увеличить свободные денежные средства с $72,7 млн до $130,88 млн на начало этого года и $200 млн – на середину года.

Ранее в меморандуме о реструктуризации долга "Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы в прежние годы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события в регионе. В период с 2012 по 2016 годы выручка и EBITDA группы сократились на 71% и 85% соответственно, что привело к снижению способности компании погашать долг. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Как отмечала компания, с тех пор доход и EBITDA восстановились, увеличившись в 2017 году на 59% и 158% соответственно по сравнению с 2016 годом. В 2018 году общая выручка группы выросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на 31,8%, до $157,6 млн, а чистый убыток сократился на 28,5% – до $48 млн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Теги: #интерпайп
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