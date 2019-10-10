Экономика

17:26 10.10.2019

Глава "Нафтогаза" недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду

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Глава "Нафтогаза" недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду

Глава НАК "Нафтогаз Украины" недоумевает по поводу решений ряда местных властей начать отопительный сезон, несмотря на теплую погоду.

"Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу. Люди, принявшие такое решение, местная власть, точно понимает, что она делает. Вопрос, как быстро поймут потребители, что весь этот "банкет" будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Согласно действующим нормативам, подключение жилых домов к отоплению начинается после снижения среднесуточной температуры воздуха ниже отметки в +8 градусов по Цельсию, и удержании ее на таком уровне в течение не менее трех дней.

Теги: #нафтогаз #погода #отопление #коболев
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