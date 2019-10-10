Экономика

16:47 10.10.2019

Зеленскому сложно защищать Украину в вопросе ПриватБанка, пока не перезагружены суды

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 Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг отметил, что сложно защищать Украину в вопросе судебного разбирательства относительно иска экс-акционеров ПриватБанка, пока не перезагружены суды.

"Очень сложно защищать Украину - пока что у нас не перезагружены суды. Но мы должны делать все, чтобы ни одна копейка не была уплачена бывшим собственникам", – сказал Зеленский, комментируя ситуацию, связанную с иском экс-владельца банка Игоря Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка.

"Я в этом вопросе должен защищать интересы Украины", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда какПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

По итогам заседания Хозсуда 8 октября стало известно, что суд может принять окончательное решение 17 октября.

Теги: #пресс_марафон #зеленский #приватбанк #суд
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