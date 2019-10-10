Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении компромисса с Криворожским горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Они официально ставили позицию, но мы нашли какие-то рамки – по состоянию на сейчас. Потому что, может быть, что-то изменится, я не знаю. На 400 млн (грн – ИФ) мы подписали бумагу – они должны построить онкоцентр", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" направит EUR15 млн (около 400 млн грн) на строительство онкоцентра в Кривом Роге.

В конце июля "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели на предприятии обыски в рамках уголовного производства, открытого в отношении предприятия за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "АрселорМиттал Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.