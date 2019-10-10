Экономика

16:28 10.10.2019

Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог"

1 мин читать
Зеленский заявил о достижении компромисса по "ArcelorMittal Кривой Рог"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении компромисса с Криворожским горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог".

"Они официально ставили позицию, но мы нашли какие-то рамки – по состоянию на сейчас. Потому что, может быть, что-то изменится, я не знаю. На 400 млн (грн – ИФ) мы подписали бумагу – они должны построить онкоцентр", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" направит EUR15 млн (около 400 млн грн) на строительство онкоцентра в Кривом Роге.

В конце июля  "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины провели на предприятии обыски в рамках уголовного производства, открытого в отношении предприятия за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "АрселорМиттал Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Теги: #зеленский #arcelormittal #пресс_марафон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 10.10.2019
Зеленский не исключает привлечения бывших украинских политзаключенных к минскому переговорному процессу

Зеленский не исключает привлечения бывших украинских политзаключенных к минскому переговорному процессу

16:47 10.10.2019
Зеленскому сложно защищать Украину в вопросе ПриватБанка, пока не перезагружены суды

Зеленскому сложно защищать Украину в вопросе ПриватБанка, пока не перезагружены суды

16:40 10.10.2019
Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

Зеленский: Украина не получала предложений признать Крым российским в обмен на возвращение оккупированного Донбасса

16:39 10.10.2019
Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

Зеленский намерен обсудить пересмотр порядка реализации "Минска" в Нормандском формате

16:15 10.10.2019
Украина не ведет переговоров с РФ по подаче воды в Крым - Зеленский

Украина не ведет переговоров с РФ по подаче воды в Крым - Зеленский

15:59 10.10.2019
Зеленский: Ермак не исполняет обязанности главы МИД, в обмене удерживаемыми с РФ он решал юридические вопросы и всех координировал

Зеленский: Ермак не исполняет обязанности главы МИД, в обмене удерживаемыми с РФ он решал юридические вопросы и всех координировал

15:57 10.10.2019
Зеленский: нардеп Ткаченко рассматривается как кандидатна пост главы КГГА

Зеленский: нардеп Ткаченко рассматривается как кандидатна пост главы КГГА

15:54 10.10.2019
Зеленский намерен ликвидировать упрощенную систему налогообложения, считает нардеп Южанина

Зеленский намерен ликвидировать упрощенную систему налогообложения, считает нардеп Южанина

15:43 10.10.2019
Зеленский заявляет, что не имеет никакого отношения к Труханову и называет ситуацию в Одессе непростой и криминальной

Зеленский заявляет, что не имеет никакого отношения к Труханову и называет ситуацию в Одессе непростой и криминальной

15:42 10.10.2019
Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Зеленский отрицает наличие групп влияния олигархов во фракции "Слуга народа", но жалуется на внешнее давление на неопытных депутатов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей

С Коломойским стоит говорить о ПриватБанке и привлечь международных экспертов – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер-министр намерен регулярно проводить встречи с главами правлений крупнейших банков - источник

Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске рынка

Добыча ОПЕК в сентябре рухнула на 1,3 млн б/с из-за атак в Саудовской Аравии

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с Коломойским в отсутствие досудебных договоренностей

С Коломойским стоит говорить о ПриватБанке и привлечь международных экспертов – Зеленский

АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн 4 табачных гигантов с фабриками в Украине и дистрибутора "Тедис Украина"

Испытательный срок министров определен до конца 2019г – Зеленский

Банки получили возможность работать с Госеестром обременений движимого имущества с помощью API

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА