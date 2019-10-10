Экономика

14:43 10.10.2019

Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

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Зеленский готов вступить в переговоры с Коломойским и другими олигархами, но жалуется, что ему не дают

(приводится на украинском языке)

Президент Украины Владимир Зеленский: У нас є проблеми з судами, з чесністю суду, з незалежністю суду. Я не маю як президент впливу на суд, я можу тільки реагувати. Я задав пряме питання МВФ і я їм вдячний за те, що вони нам допомагають і підняли питання з приводу ПриватБанку, і я запитав: ви хочете, щоб я вплинув на цю ситуацію? Ви хочете, щоб я вплинув на суд? Вони сказали: ні, ми розуміємо, що ви цього не можете зробити.

- А з Коломойським ви про це говорили? Ви ж зустрічалися з Коломойським.

- А що я можу йому говорити? Він знає, що з приводу ПриватБанку я маю позицію. Він знає мою позицію, це державна позиція. Я буду захищати Україну, захищати державу. Він це прекрасно знає. І там багато судових проваджень.

-- А, може, варто говорити з Коломойським?

-- Я хочу сказати відверто: я вважаю, що варто з ним говорити про це питання. Я вважаю, що все це питання треба вирішувати, говорити. В принципі треба було взяти міжнародних, незалежних експертів, які повинні натиснути і вирішити це питання. Щоб ніхто не говорив: чи президент впливає, чи мене поєднували з цим питанням. Я говорив про незалежність цієї ситуації. Але як тільки ми хотіли всі ці розмови відвертими, ми хотіли запрошувати всіх олігархів і з ними проговорити "червоні лінії", правила всі ці, питання, їх гасла, те, що вони говорять, просто кидаючи, і які мають вплив потім на наші відносини, на державу. З'явилось одне фото, де він прийшов, ми хотіли врегулювати це питання, взагалі багато питань. Перша ж зустріч була про енергетичне питання, і про "Центренерго", там все було.

Після цього ви бачили, що відбувалося? Самі ж міжнародні експерти і наше суспільство і наші ЗМІ – всі казали: "а, зрозуміло, почали домовлятися, почали "вирішувати". Якщо так не можна, шановне суспільство, тоді все в суд.

А я кажу, що в суді не все так чесно, не все так чисто і не у всіх цих справах в нас може бути перемога. Тому треба "на березі", ще до суду, про це домовитись. Але домовлятися повинен експерт міжнародний, до якого всі знають, що він independent one.

Я гадаю, що це правильно, я підтримки не отримав від жодного. Як я можу вирішувати питання, не спілкуючись з людьми, з якими я повинен вирішувати ці питання? Тоді будь ласка – НБУ, суд, Коломойський, хай самі займаються. Але всі повинні знати, якщо програють ці справи, то і вирішувати і відповідальність нести будуть ті, хто в ці справи був злучений, якщо мене як президента в ці справи не можна залучити.

- А мирова угода з компенсацією з держбюджету може бути?

- Як це? Як це "мирова угода з компенсацією з держбюджету"? Повинні бути якісь кроки повинна бути.. Я не знаю як ви хочете назвати, щоб потім не перетворювали "мій спіч" на зраду, тільки вже банківську. Угода може бути, якщо ми чуємо від одного з джерел, що є якась слабкість у нас в тій чи іншій справі, то треба розмовляти. Ви не можете погрожувати будь-кому, але треба говорити, щоб держава не зазнавала збитків.

Ось що треба говорити, і треба сказати, а для цього сісти з ним, і сказати: "Дивись, ТАК не буде, грошей немає, ніхто нічого не поверне, давай врегульовувати. Ти хочеш жити в цій країні – давай", але ж мені не дають можливості це зробити. Я готовий в будь-який час, я це завжди говорю будь-яким олігархам. Я готовий сісти, готовий до мене взяти людей з уряду, які знають цифри, НБУ, я готовий говорити з будь-ким. Тому що вони стали дуже багатими в нашій країні, й тому вони повинні попрацювати на нашу країну. Але ми повинні сісти й поговорити.

- Чи вони погодяться?

- Погодяться. Я вам скажу: знаєте, чому погодяться? В нас війна йде. І (в разі введення військового стану, та зникнення інвесторів) всі їх історії, всі їх заводи, все що в них є, всі їх статки, все їх виробництво буде коштувати нуль. Вони це розуміють дуже добре. Тому говорити з ними треба дуже просто: пан Коломойський, пан Ахметов, пан Фірташ, хоча з ним немає зв'язку, Пінчук… багато в нас таких людей, груп… Є країна, є Донбас, зараз та частина, яку ми контролюємо, беремо гроші – "в вас є 2 млрд" –"да" – один мільярд на дороги". Отак треба говорити, жорстко, але це і є правила. А якщо в мене немає з ними зустрічі, то не може бути правил.

Тоді я сказав: тоді – суд: чи Нацбанк, чи міжнародні експерти, хто хоче. Я буду відповідати тільки за ті слова і за ті домовленості, які у мене є, за все інше я відповідати не збираюсь.

Теги: #зеленский #олигархи #пресс_марафон #коломойский
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