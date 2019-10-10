Правительство ответственно за сохранение сотрудничества с МВФ, это не вопрос депутатов "Слуги народа" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает ответственным за сохранение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Кабинет министров, а не народных депутатов фракции "Слуга народа".

"Г-н Дубинский, мы с ним об этом откровенно говорили, выражает свое откровенное отношение к МВФ. Но я полагаю, что это не вопрос депутатов, а вопрос правительства. Они должны нести ответственность за условия сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

Ранее Александр Дубинский подверг критике решение спикера парламента Дмитрия Разумкова изъять из повестки дня Верховной Рады постановление о создании временной следственной комиссии, которая будет расследовать деятельность НБУ и Фонда гарантирования вкладов. "Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", – прокомментировал Дубинский.