АМКУ оштрафовал на 6,5 млрд грн 4 табачных гигантов с фабриками в Украине и дистрибутора "Тедис Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на производителей и дистрибьюторов сигарет, сообщается на сайте ведомства.

Решение вынесено по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции четырьмя крупнейшими в Украине производителями табачных изделий: "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", "Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн", "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А / Т табачная компания "В.А.Т.- Прилуки" и дистрибьютором "ТЕДИС Украины".

Антимонопольный комитет отмечает, что собранными по делу доказательствами подтверждено, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования. "На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "ТЕДИС", потенциальными дистрибьюторами, которые просто невозможно их появление на этом рынке", отмечает АМКУ.

В связи с выявленными фактами комитет признал, что компании совершили нарушение, предусмотренное п.5 ч. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет.

АМКУ применил штрафные санкции к ООО "ТЕДИС Украина" в размере - 3,4 млрд грн, ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн, ЗАО "Филип Моррис Украина" - 810 млн грн, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн, ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн, ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн, ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн, ЧАО "А / Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки"- 450 млн грн, а также обязал эти компании прекратить нарушения.

Как сообщает комитет, в ходе расследования было установлено, что в 2011-2012 гг. каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами с нескольких десятков до одного общего – "ТЕДИС Украина". Как следствие, в 2013 году "ТЕДИС Украина" стал монополистом на рынке с долей 99,43%.

Кроме этого, одновременно указанные производители установили похожи критерии к потенциальным покупателям (в т. ч. поставка сигарет в отдаленные районы), которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования. Это привело к тому, что ни одна компания не может выйти на рынок дистрибуции сигарет и/или приобретать сигареты непосредственно у производителей, а вынуждена покупать их в "ТЕДИС Украина" (или у его покупателей).

При этом, по данным АМКУ, в 2012-2015 гг. именно "ТЕДИС Украина" не только не соответствовал упомянутым критериям, но и не выполнял в полном объеме свои основные дистрибьюторские функции (продажа до 58% объема сигарет путем самовывоза или по частям, то есть без какой-либо доставки покупателям). Однако производители никак на это не реагировали.

АМКУ напоминает, что в декабре 2016 принял решение, которым признал монопольное положение ООО "ТЕДИС Украина" на рынке дистрибуции сигарет и за злоупотребление этим положением применил к нему штрафы в общем размере более 430 млн грн. Это решение обжаловалось нарушителем в судах, однако суды (включая Верховный Суд) согласились с выводами комитета.

"Постановление Верховного Суда от 19 июня 2018 по хозяйственному делу № 910/3047/17 является окончательным, вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Сегодня АМКУ вынес второе решение в этой длительной истории, на этот раз о нарушении в виде антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной продажи сигарет. Соответственно, ответчиками являются и другие участники - не только "ТЕДИС", но и производители", - отмечается в сообщении.