Экономика

12:00 10.10.2019

Банки получили возможность работать с Госеестром обременений движимого имущества с помощью API

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Банки получили возможность работать с Госеестром обременений движимого имущества с помощью API

 Банки получили возможность работать с Государственным реестром обременений движимого имущества с помощью API, сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Вопрос ДРОРМ (Государственный реестр обременений движимого имущества – рус.) решен. В результате нескольких встречей с Минюстом и ГП "НАИС" (ГП "Национальные информационные системы") банки получили возможность работать с Государственным реестром обременений движимого имущества с помощью API", - написала она в Facebok.

По словам Коробковой, преимуществом такого способа является скорость, удобство, простота доступа и снижение расходов. Так, оплата за услугу осуществляется авансовым платежом. Стоимость единичного запроса - около 30 коп., тогда как ранее подобную информацию можно было получить только путем выдержки их реестра, стоимость которой сейчас составляет 40 грн.

"Таким образом, банки смогут значительно уменьшить временные и финансовые затраты на поиск информации по обременениям движимого имущества потенциального клиента, что, в свою очередь, приведет к улучшению качества и скорости предоставления банковских услуг", - резюмировала она.

Теги: #реестры #имущество #банки
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