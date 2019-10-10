Экономика

11:52 10.10.2019

Зеленский: мы будем строить аэропорты в 2020г и не только в Днепре

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Зеленский: мы будем строить аэропорты в 2020г и не только в Днепре

Вопрос строительства аэропортов - в приоритете на 2020 год, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы будем строить в Днепре аэропорт. Мы ничего не откладываем: в 2020 году будем строить аэропорты. И не только в Днепре", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

По словам главы государства, в текущем проекте госбюджета средства на строительство аэропорта в Днепре могут отсутствовать, поскольку документ еще не финализирован, в него не внесены все правки.

"Мы договорились, что мы - одна команда, и финальный бюджет мы будем обсуждать вместе с министром финансов и премьер-министром. Они ко мне еще не приходили с финальным бюджетом", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что уже практически готов отчет от независимой комиссии по вопросам строительства моста в Днепре. Через неделю он планирует его получить и рассмотреть, после чего будет готов говорить об этом строительстве с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Как сообщалось, в июле Зеленский пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией международного аэропорта. После реконструкции новая ВПП аэропорта будет соответствовать современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м. Для строительства новой полосы на месте старой нужно 1,5-2 года, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Теги: #зеленский #пресс_марафон #аэропорты
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