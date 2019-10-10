Проблема высоких "зеленых" тарифов будет решена благодаря "общению" с получившими их компаниями - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает слишком высокими предоставленные ранее специальным законом "зеленые" тарифы и рассчитывает, что эта проблема будет решена путем "общения" с получившими такие тарифы компаниями.

"Таких "зеленых" тарифов действительно нет нигде в Европе. У нас они наивысшие. Думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт (на "зеленые" тарифы – ИФ)", – сказал глава государства в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Он отметил, что ситуация "очень сложная", так как есть контракты со множеством компаний, которые уже получили такие "зеленые" тарифы.

"А теперь вдруг им говорим: а давайте менять тариф", – пояснил проблему Зеленский.

В то же время он считает необходимым найти нормальные тарифы, которые являются рыночные.

"Правительство знает, что мы не должны терять отношения с компаниями, иностранными в том числе, которые уже имеют контракт. Я думаю, они решат этот вопрос, но они (тарифы – ИФ) очень высокие… Думаю, нужно снижать, нужно, чтобы все-таки был рынок", – сказал президент.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом 4 октября заявил, что правительство против ретроспективного пересмотра тарифов. "Пересмотр налоговых условий задним числом не является допустимым", – заявил глава правительства.