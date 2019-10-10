Зеленский поддерживает позицию правительства о ликвидации схем с ФЛП

Президент Владимир Зеленский поддерживает позицию правительства относительно ликвидации схем по оптимизации уплаты налогов через физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

"Все, что они (правительство – ИФ) хотели, – побороть такие коррупционные схемы. Вот к чему этот законопроект, вот к чему было это решение. Думаю, они на правильном пути. И это обеспечит нам выход экономики из тени, все должны платить налоги", – сказал Зеленский в в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что ФЛП не следует переживать относительно дальнейших действий правительства, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФЛП.