Экономика

10:58 10.10.2019

Премьер-министр Украины в четверг встречается с банкирами

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Премьер-министр Украины в четверг встречается с банкирами

 Премьер-министр Алексей Гончарук в четверг проводит встречу с банкирами, сообщил советник председателя правления Правэкс-банка (Киев) Тарас Кириченко.

"Завтрак банков НАБУ (Независимая ассоциация банков Украины – ИФ) с премьером. Честный разговор об экономическом росте", - написал Кириченко под фотографией встречи на своей странице в Facebook.

Во встрече с премьером также принимают участие заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, глава правления Проминвестбанка Андрей Рожок, председатель правления Cитибанка Александр МакУортер, президент Альфа-банка Александр Луканов, глава правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец, председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов, председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская и др.

Теги: #банкиры #гончарук #кабмин
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