Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $58,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг на фоне пессимизма в отношении перспектив глобальной экономики и данных о большем, чем ожидалось, увеличении запасов топлива в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 составляет $58,24 за баррель, что на $0,08 (0,15%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов выросла на $0,08 (0,14%), до $58,32 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,08 (0,15%) - до $52,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,04 (0,08%), до $52,59 за баррель.

Газета South China Morning Post сообщила в четверг со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков.

По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя изначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому не известно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

"Нам в настоящее время не известно об изменении планов визита вице-премьера", - сказал он телеканалу CNBC.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Лю Хэ пробудет в Вашингтоне до пятницы включительно.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе выросли на 2,93 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали роста на 2,4 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API), вышедшие во вторник, указали на увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,13 млн баррелей.

Согласно официальным данным, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, что совпало с прогнозом рынка, а падение запасов дистиллятов составило 3,9 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2,5 млн баррелей.