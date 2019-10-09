Открытие восьми БЦ запланировано в Хмельницком до конца 2020 г – UTG

Средневзвешенный уровень вакантности бизнес-центров (БЦ) Хмельницкого к августу 2019 года составил 6,7%, до конца 2020 года планируется пополнение общего предложения офисных площадей на 24,1 тыс. кв. м за счет ввода восьми новых БЦ, сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

"За 2018 год предложение Хмельницкого пополнилось двумя БЦ арендуемой площадью 8,4 кв. м: БЦ Luxury класса "В" (ул.Проскуровская, 74, GLA=3,7 тыс. кв. м) и БЦ Parus класса А (ул.Бандеры, GLA = 4,7 тыс. кв. м). Однако основной прирост офисных помещений в городе пришелся на 2016 год, когда были построены или реконструированы и введены в эксплуатацию 26,4% общего рыночного предложения, или в абсолютном выражении – арендной площадью 12,4 тыс. кв. м", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" старший аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

По ее данным, на август-2019 в Хмельницком функционируют 19 офисных зданий совокупной арендной площадью 51,1 тыс. кв. м, что соответствует показателю 187,8 кв. м/1 тыс. жителей.

В структуре предложения БЦ класса "A" занимают 9,2% общего предложения площадей (4,7 тыс. кв. м), "В" - 52,4% (26,8 тыс. кв. м), "С" - 38,4% (19,6 тыс. кв. м).

Средневзвешенный уровень вакантности в бизнес-центрах города в августе-2019 в разрезе классов составил: "А" - 19%, "В" - 7,3%, "С" - 2,9%.

Запрашиваемые ставки аренды (без учета НДС и OPEX) в офисных помещениях в августе составляли: в классе "А" - 300 грн/кв. м ($12), "В" - 142 грн/кв. м ($5,7), "С" - 94,7 грн/кв. м ($3,8).

"На ближайшие годы заявлены к вводу в эксплуатацию офисные помещения только в классе «В». С учетом своевременного ввода новых проектов до конца 2021 года совокупная арендуемая площадь БЦ города составит 65,3 кв. м, или 239,8 кв. м/1 тыс. жителей", - отметила Гаврилевич.

По ее данным, в текущем году, в частности, планируется открытие первой очереди БЦ City Tower по ул.Староконстантиновское шоссе, 26 (GLA – 2 тыс.), БЦ "Александрит" по ул.Старогородская, 12 (GLA – 3 тыс. кв. м), БЦ Freedom по ул.Свободы, 16 (GLA – 4,8 тыс. кв. м), ОЦ по ул.Свободы (GLA – 2 тыс. кв. м), БЦ "Атриум" (GLA – 4,2 тыс. кв. м), БЦ по ул.Старогородская, 48 (GLA – 800 кв. м).

В первом квартале 2020 года запланирован к вводу МФП Urban Street по ул.Староконстантиновское шоссе, 2 (GLA – 4 тыс. кв. м), а в 2021-2023 годах – второй очереди БЦ City Tower (3,9 тыс. кв. м).

Согласно данным Государственной службы статистики, в Хмельницкой области в срезе отраслей преобладают: предприятия оптовой и розничной торговли (56,7%), промышленность (6,7%), научная и техническая деятельность (4,2%), информация и телекоммуникации (4,2%).

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 130 объектов недвижимости. Среди них - ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на июль 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% - Вадиму Непоседову, 5% - Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.