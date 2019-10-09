Продление контракта с "Газпромом" на транзит на год по старым правилам Украине не подходит - Гончарук

Украина рассчитывает на получение нового долгосрочного контракта с "Газпромом", продление контракта по транзиту на год по старым правилам Украине не подходит, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам... Поэтому, и не только поэтому (но это главная причина) - нам точно нужен новый контракт, который будет основан на европейской рамке (законодательстве – ИФ). Мы также ставим цель получение долгосрочного контракта, потому что продление на год (контракта – ИФ) по старым правилам нам просто не подходит", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в среду.

Он также отметил, что консультации с "Газпромом" могут продлиться ближайшие несколько месяцев.

"Они будут длиться еще, как минимум, несколько месяцев. Мы, конечно, рассчитываем, что их удастся успешно завершить в этом году, но как получится - посмотрим. Сейчас идут консультации", - добавил Гончарук.