Экономика

13:33 09.10.2019

"Нафтогаз" предлагает решить проблему финансовой дисциплины коммунальных ТКЭ за счет местных бюджетов

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"Нафтогаз" предлагает решить проблему финансовой дисциплины коммунальных ТКЭ за счет местных бюджетов

Проблему отсутствия финансовой дисциплины предприятий коммунальной теплоэнергетики глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предлагает решить за счет местных бюджетов.

"Считаем, что ответственность за тепловиков необходимо оставить на местной власти, которые являются собственниками этих компаний. "Нафтогаз" будет поставлять им газ на стандартных условиях ПСО. Если по окончании отопительного сезона нет расчета с "Нафтогазом" за отобранный этими компаниями газ, эти средства списываются из местных бюджетов", - сказал он в ходе проходящего в Киеве "5-го украинского газового форума".

По его словам, в таком варианте у коммунальных предприятий возникнет стимул рассчитываться, а у местной власти – контролировать их работу.

"Местные власти наилучшим образом понимают, что им выгоднее: модифицировать тариф тепловика, повышая его и перекладывая расходы на местное население, или, к примеру, не построить какой-то новый красивый мост, но рассчитаться за газ из бюджета местной громады", - отметил глава НАК.

Как сообщалось, к настоящему времени суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК за газ, используемый для производства теплоэнергии, составляет 34,6 млрд грн, в т.ч. за 2019 год – 12,3 млрд грн.

Теги: #нафтогаз #бюджет #ткэ #коболев
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