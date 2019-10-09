Экономика

12:06 09.10.2019

Глава "Нафтогаза" не видит смысла продлевать транзитный контракт с "Газпромом" на старых условиях

2 мин читать
Глава "Нафтогаза" не видит смысла продлевать транзитный контракт с "Газпромом" на старых условиях

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не видит смысла и выгоды для страны продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" на действующих условиях.

"Мне тяжело представить, почему новой компании (оператор ОГТСУ - ИФ), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - сказал он в ходе проходящего в Киеве "5-го украинского газового форума".

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Коболев напомнил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), который регулирует вопрос присоединения сетей.

"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо "Газпрому", на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

Как сообщалось, на прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

По расчетам "Нафтогаза", на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Теги: #нафтогаз #коболев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:58 07.10.2019
Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

10:40 04.10.2019
Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

12:50 03.10.2019
Витренко считает нелогичным заявление "Газпрома" о заключении нового контракта на поставку газа при неисполнении действующего

Витренко считает нелогичным заявление "Газпрома" о заключении нового контракта на поставку газа при неисполнении действующего

11:48 01.10.2019
"Нафтогаз" подтвердил номинацию поставки газа для Луганской ТЭС на октябрь – глава "Укрэнерго"

"Нафтогаз" подтвердил номинацию поставки газа для Луганской ТЭС на октябрь – глава "Укрэнерго"

09:35 25.09.2019
Глава Минэнерго РФ: "нулевой вариант" мирового соглашения по Стокгольмскому арбитражу "Газпром"/"Нафтогаз" - это отсутствие финансовых претензий

Глава Минэнерго РФ: "нулевой вариант" мирового соглашения по Стокгольмскому арбитражу "Газпром"/"Нафтогаз" - это отсутствие финансовых претензий

11:02 24.09.2019
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража вырос более чем на $0,25 млрд

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" из-за невыполнения решения арбитража вырос более чем на $0,25 млрд

10:07 24.09.2019
"Нафтогаз Украины" в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

"Нафтогаз Украины" в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 1,8 раза

16:16 23.09.2019
Суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

19:35 20.09.2019
Тариф на транзит через ГТС Украины может составить $3,21 при годовом бронировании 60 млрд куб.м или $2,56 при 90 млрд куб. м – "Нафтогаз"

Тариф на транзит через ГТС Украины может составить $3,21 при годовом бронировании 60 млрд куб.м или $2,56 при 90 млрд куб. м – "Нафтогаз"

16:47 20.09.2019
Посол США в ФРГ на встрече с топ-менеджером "Нафтогаза" высказался против "Северного потока-2" и поддержал энергонезависимость Украины

Посол США в ФРГ на встрече с топ-менеджером "Нафтогаза" высказался против "Северного потока-2" и поддержал энергонезависимость Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк за 9 мес. увеличил чистую прибыль более чем в 5 раз

Минэкономики передало ФГИ на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк за 9 мес. увеличил чистую прибыль более чем в 5 раз

Минэкономики передало ФГИ на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК

Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Украина за 9 мес. снизила валютную выручку от экспорта черных металлов на 10,3%, нарастила ввоз метизделий почти на четверть

Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

Слушания по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража 2017-18гг. начнутся 9 октября

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА