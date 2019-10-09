Глава "Нафтогаза" не видит смысла продлевать транзитный контракт с "Газпромом" на старых условиях

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не видит смысла и выгоды для страны продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" на действующих условиях.

"Мне тяжело представить, почему новой компании (оператор ОГТСУ - ИФ), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", - сказал он в ходе проходящего в Киеве "5-го украинского газового форума".

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Коболев напомнил, что новый украинский оператор уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), который регулирует вопрос присоединения сетей.

"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо "Газпрому", на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

Как сообщалось, на прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

По расчетам "Нафтогаза", на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).