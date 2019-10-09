Экономика

10:22 09.10.2019

Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет

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Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет

Кабинет министров Украины намерен на заседании в среду рассмотреть законопроекты и акты правительства об отмене обязательности трудовых книжек, и рассчитывает на принятие соответствующих законопроектов Верховной Радой и запуск этой реформы в текущем году, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек", – написал он в соцсети Facebook в среду.

Реформа предполагает, что граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять, отметил он.

"Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров", – пояснил Дубилет.

Для получения такого документа потребуется электронная цифровая подпись.

"Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID", – добавил министр.

Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

"Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды", – указал он.

Теги: #дубилет #трудовые_книжки #кабмин
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