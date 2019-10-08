Экономика

19:09 08.10.2019

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

2 мин читать
Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Спрос на первичных аукционах 8 октября по размещению облигаций внутреннего госзайма благодаря предложению 3-летних бумаг вырос до 3,09 млрд грн (по номиналу) с 86,8 млн грн неделей ранее, когда самыми длинными бумагами были 2-летние, что позволило Минфину в очередной раз несколько понизить доходность.

Согласно информации на сайте ведомства, ставка отсечения 3-летних ОВГЗ составила 15,5% против 15,7% три недели назад, а 6-месячных – 15,65% против 15,9% две недели назад.

"Очередной аукцион - очередное снижение стоимости заимствований. Несмотря на мифы, Минфин четко движется по стратегии Управлением долгом на 3 года, которая является публичной и открытой как для украинских и международных инвесторов, так и граждан и парламента, и обеспечивает своевременное выполнение бюджета и финансирования обороны, безопасности, образования, медицины", – прокомментировала результаты министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

Основной спрос был на 3-летние облигации – 2,92 млрд грн, что ниже показателя 3-недельной давности в 4,14 млрд грн. Тем не менее Минфин смог разместить все предложенные к продаже облигации на 2 млрд грн, отклонив 4 заявки из 20 поданных.

Спрос на 6-месячные бумаги вырос до 167,54 млн грн с 63,9 млн грн две недели назад за счет крупной заявки на 140 млн грн под 15,95%, однако Минфин отклонил ее и довольствовался привлечением 27,2 млн грн по 7 другим заявкам.

До минимума упал спрос на годичные бумаги, составив всего 7,3 млн грн по 3 заявкам, и ставка по этим бумагам осталась на уровне 15,09% годовых.

В целом на этих аукционах Минфину удалось привлечь в госбюджет 2,15 млрд грн.

Теги: #овгз #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 08.10.2019
Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

Минфин Украины обсуждает запуск лизинговой жилищной программы для военнослужащих в 2020 года

18:00 07.10.2019
Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

16:36 03.10.2019
Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

17:02 02.10.2019
Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

11:55 02.10.2019
Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

12:29 20.09.2019
Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

Местные бюджеты использовали треть годовых капитальных расходов

11:55 16.09.2019
Министр финансов представит госбюджет-2020 в Раде 20 сентября

Министр финансов представит госбюджет-2020 в Раде 20 сентября

14:50 15.09.2019
Минфин считает реальным получить от приватизации 5 млрд грн в 2020 году

Минфин считает реальным получить от приватизации 5 млрд грн в 2020 году

19:10 10.09.2019
Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

Минфин понизил ставку 12-мес. ОВГЗ в гривне до 15,52% и 23-мес. ОВГЗ в долларах до 5,5%

15:30 10.09.2019
Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

Профильный комитет Рады попросит Минфин снизить для госэнергокомпаний норму отчислений дивидендов в госбюджет с 90% до 30% чистой прибыли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

"Пилот" по регистрации земучастков сертифицированными инженерами-землеустроителями в Украине могут провести в 2020-2021гг

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 9 мес. сократила экспорт ферросплавов на 2,3%

Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Украина за 9 мес. снизила валютную выручку от экспорта черных металлов на 10,3%, нарастила ввоз метизделий почти на четверть

Новым гендиректором Nissan назначен Макото Усида

Слушания по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража 2017-18гг. начнутся 9 октября

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

"Укрзализныця" обвиняет АМПУ в лоббировании услуг частной компании в Николаевском порту

ЕБРР намерен предоставить "Укрзализныци" кредит на $100 млн на модернизацию путей TEN-T

СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

"Укрзализныця" закупит 35 тыс. комплектов постельного белья за 10,5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА