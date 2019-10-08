Экономика

18:02 08.10.2019

Украина за 9 мес. снизила валютную выручку от экспорта черных металлов на 10,3%, нарастила ввоз метизделий почти на четверть

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Украина за 9 мес. снизила валютную выручку от экспорта черных металлов на 10,3%, нарастила ввоз метизделий почти на четверть

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $6 млрд 937,389 млн с $7 млрд 736,155 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, за этот период на черные металлы пришлось 18,7% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,39%% за девять месяцев прошлого года.

В сентябре-2019 поступления от экспорта черных металлов составили $637,088 млн.

При этом Украина в январе-сентябре 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 5% – до $963,818 млн. В сентябре этот показатель составил $106,192 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2019 снизила экспорт металлоизделий на 4,7% - до $791,155 млн. В сентябре их поставлено на $77,351 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 23,1% - до $835,783 млн. В сентябре их ввезено на $106,793 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% – до $1 млрд 366,681 млн.

Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.

Теги: #статистика #металлургпром #металлургия
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