Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Государственное бюро расследований (ГБР) при помощи Печерского суда создало схему ареста счетов сотен юридических лиц в рамках одного уголовного дела, причастность к которому этих компаний сомнительна или вовсе отсутствует, утверждает адвокат пострадавшего от таких действий ООО "АПК "Ника" Любомир Дроздовский.

"Такие решения об аресте являются ярким примером произвола и незаконного вмешательства в правомерную хозяйственную деятельность обществ с единственной, по моему мнению, целью - создание предпосылок для получения неправомерной выгоды", – заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Дроздовский подчеркнул, что компании удалось доказать свою правоту в апелляционном суде и добиться отмены ареста счетов.

Адвокат сообщил, что в июне 2019 следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора ГБР о наложении ареста на средства на текущих счетах и средства в системе электронного администрирования НДС, принадлежащие АПК "Ника", ООО "Торговый дом "КЗК", "Торенд", "ХХ-Век", "Лидерресурс", "АПК-Моя семья" и "Кировоградская зерноторговая компания".

По словам представителя "Ника", следователь не смог объяснить причину ареста, и компании удалось добиться снятия ареста этим же судом 6 августа, однако 9 августа прокурор ГБР подал повторное ходатайство, и 18 августа суд наложил повторный арест. После этого компания обратилась в суд апелляционной инстанции, который 30 сентября и 1 октября отменил эти постановления во второй раз.

Согласно информации в базе судебных решений, ранее в апелляционной инстанции добиться отмены ареста счетов смогли также компании "Фиш Ритейл" и "Единая система".

По данным Дроздовского, по состоянию на вечер 7 октября в рамках этого уголовного дела было вынесено 701 постановление об аресте средств или собственности разных субъектов предпринимательской деятельности.

"Фигурантами дела являются более 550 юридических лиц. Очевидно, что это является аномальным явлением и свидетельствует о том, что прокуроры просто используют следственных судей Печерского районного суда Киева для наложения необоснованных и незаконных арестов", – отметил Дроздовский.

Он также сообщил, что с момента наложения первого ареста в июне ни с одной из представляемых им компаний не проводились какие-либо следственные действия и не запрашивалась информация в банках.

"То есть налагается арест, а потом прокуратура и ГБР просто сидят и ждут. А в это время появляются определенные лица с предложениями за определенное вознаграждение "решить" вопрос. Как говорят, за "откат", - заявил адвокат.

Владелица ООО "АПК "Ника" Лариса Онул подчеркнула, что компания никогда не имела дел с государственным бюджетом, не участвовала в тендерах, не выполняла госзаказ. По ее словам, за почти четыре месяца ареста счетов была приостановлена выплата зарплат, работа компании была существенно ограничена, а ее репутация сильно пострадала.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат, член комитета по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецкий из фракции "Слуга народа" напомнил, что в подследственности ГБР находятся высшие должностные лица, судьи, работники правоохранительных органов, те, кто совершил военные преступления. "Но на практике мы видим сегодня, что происходит наоборот", – констатировал он и призвал предпринимателей обжаловать такие действия правоохранителей в суде по примеру АПК "Ника".

"По конкретному уголовному производству, которое сегодня озвучил адвокат, думаю, нужно подготовить депутатский запрос на руководителя ГБР, чтобы он разъяснил, что это за практика такая у них", - добавил депутат.

ООО "Агропромышленная компания "Ника" была создана в 1993 году Николаем Онулом и его женой Ларисой. Выручка за 2018 год составила 41,88 млн грн, чистая прибыль – 14,04 млн грн. Основной сферой деятельности является выращивание зерновых и технических культур.