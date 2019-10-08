СМИ назвали новым руководителем Nissan главу китайского подразделения СП компании

Новым гендиректором Nissan Motor станет Макото Уcида, президент китайского совместного предприятия компании. Об этом сообщили Bloomberg, Financial Times и The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Его предшественник Хирото Саикава решил уйти в отставку в сентябре.

Главным операционным директором Nissan будет назначен нынешний COO Mitsubishi Motors Corp. Ашвани Гупта, сообщают источники Bloomberg.

Новому руководству автопроизводителя предстоит решить ряд серьезных проблем в компании, включая падение прибыли, а также провести реструктуризацию бизнеса и справиться с последствиями многочисленных скандалов, в том числе, скандала вокруг бывшего гендиректора Nissan Карлоса Гона.