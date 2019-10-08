Доллар стабилен в паре с евро, иена подешевела на оптимизме вокруг переговоров США и Китая

Курс доллара США к евро меняется незначительно на азиатской сессии во вторник, тогда как японская иена подешевела на фоне ослабления спроса на активы "тихой гавани" с появлением некоторых признаков оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая.

Евро торгуется утром в районе $1,0981 против $1,0971 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится около 117,91 иены по сравнению со 117,67 иены в понедельник. Курс доллара составляет 107,38 иены против 107,26 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,04%. Столько же теряет и индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют.

Новый раунд переговоров между США и КНР пройдет в Вашингтоне в конце этой недели. При этом в ходе встреч, состоявшихся в последнее время, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишут СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения. В то же время главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу отметил, что Белый дом открыт для краткосрочной сделки, если в какой-то момент будет виден план по решению структурных вопросов. Он также похвалил Китай за то, что в последнее время тот "стал немного более активным", о чем свидетельствуют возросшие закупки сельскохозяйственных товаров в США, сообщает MarketWatch.

Фунт стерлингов колеблется к доллару и евро на фоне беспокойства инвесторов об отсутствии прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС относительно соглашения о Brexit. СМИ отмечают, что ранее британские власти дали понять о готовности смягчить некоторые аспекты своего плана выхода из ЕС; в то же время Лондон призывал Брюссель проявить гибкость.

Британская валюта торгуется около $1,2294 против $1,2293 в предыдущий рабочий день и 1,1197 евро против 1,1295 евро.