Экономика

10:37 08.10.2019

Украина должна сконцентрироваться на развитии грузового потенциала р. Днепр и возобновлении судоходных шлюзов – эксперт ЕС

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Украина должна сконцентрироваться на развитии грузового потенциала р. Днепр и возобновлении судоходных шлюзов – эксперт ЕС

Украина должна обеспечить полноценное развитие грузового потенциала реки Днепр, проведя дноуглубление и восстановив судоходные шлюзы, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" руководитель группы экспертовпроекта технической помощи Евросоюза "Содействие транспортному развитию реки Днепр" Эдвин Лок.

По его словам, на всех участках Днепра должна быть достигнута паспортная глубина 3,65 м для обеспечения судоходства. Необходимы также отдельные инвестиции в обеспечение работы Днепра в режиме 24/7, а именно – в запуск полноценной навигации и закупку специализированных буев. 

"Сейчас в Украине лишь 1% общего объема грузовых перевозок выполняется по внутренним водным путям и используется только около 7-8% возможностей самого Днепра. Тем не менее, когда будут достигнуты усовершенствованное регулирование и лучшая организация в сфере внутреннего водного транспорта в Украине, без сомнения, по Днепру будет перевозиться больший объем грузов", - отметил Лок.

Он также подчеркнул, что трансформация Припяти в полноценную судоходную реку также позитивно повлияет на развитие транспортного потенциала внутренних водных путей Украины, поскольку позволит использовать Днепр как транзитную реку к Черному морю.

В то же время, по мнению эксперта, Украина в первую очередь должна сконцентрировать внимание на Днепре и восстановлении судоходных шлюзов. 

Как сообщалось, в феврале 2019 года украинский офис ЕС представил Мининфраструктуры проект технической помощи по транспортному развитию реки Днепр.


Полностью интервью Э.Лока будет обнародовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #днепр #судоходство #эдвин_лок
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