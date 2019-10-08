Экономика

09:43 08.10.2019

ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые сланцы из своих отходов ЖРС

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ИнГОК "Метинвеста" намерен добывать тальковые сланцы из своих отходов ЖРС

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", намерен разрабатывать ранее складированные собственные отходы от добычи железной руды, извлекая тальковый сланец для его последующей продажи без дополнительной обработки.

Согласно проекту ИнГОКа "Реконструкция отвалов вскрышных пород. Разработка обособленной части отвала вскрышных пород, состоящих преимущественно тальковыми сланцами Ингулецкого месторождения железистых кварцитов", имеющимся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", целью планируемой деятельности является рациональное использование природных ресурсов, путем разработки и реализации тальковых сланцев, находящихся в складированных отвалах комбината.

При этом уточняется, что Ингулецкое месторождение железистых кварцитов разрабатывается с 1965 года. За этот период в отвалах было складирован большой объем вскрышных пород, в том числе тальковых сланцев, которые относятся к вскрышным породам. По мнению специалистов комбината, разработка тальковых сланцев Ингулецкого месторождения железистых кварцитов позволит рационально использовать природные ресурсы, уменьшить объем складирования вскрышных пород, освободить место в отвалах площадью 2,68 га. Складированные в отвалы тальковые сланцы готовы к реализации без дополнительной переработки.

Разработку тальковых сланцев планируется производить на трех участках одновременно, в зависимости от спроса на сырье.

По оценкам ученых Криворожского национального университета, тальковые сланцы Ингулецкого месторождения залегают в виде пласта мощностью 50-80 м, окаймляющего железорудные залежи, и относятся к вскрышным породам. При разведке месторождения запасы тальковых сланцев не подсчитывались, технологические испытания не производились, возможные области не определялись. По предварительным оценкам треста "Укргеология", запасы тальковых сланцев составляют 20-22 млн тонн.

В рамках комплексного освоения месторождений минерального сырья Украины в 2010-х учеными были разработаны схемы отвалообразования, позволяющие совместно складировать на ограниченных площадях для последующего использования тальковые сланцы и известняки ИнГОКа. Тальковые породы здесь представлены хлорито-тальковыми, хлорито-амфиболовыми, кабонатно-талько-амфиболовыми сланцами и другими породами. Длина талькосодержащего горизонта, по простиранию в контурах ИнГока, составляет 2 км, горизонтальная мощность в северной части – 40 м, в южной – 100 м, глубина распространения до 400 м.

Запасы тальковых сланцев в контурах карьера составляет 15-20 млн тонн. Ежегодное извлечение тальковых сланцев, по данным института "Кривбасспроект", колеблется от 400 тыс. куб. м до 1 млн куб. м.

Исследования НИГРИ (Кривой Рог) показало, что тальковые сланцы Ингулецкого месторождения пригодны для использования в керамической, резинотехнической, лакокрасочной промышленности. Исследованиями КПИ (Киев) установлена возможность использования тальковых сланцев ИнГОКа для производства портландцемента, шлакопортландцемента и шлакового цемента повышенной основности. Исследования подтверждены промышленными испытаниями на Криворожском цементном заводе.

ИнГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.

Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Теги: #сланец #метинвест #промышленность #ингок
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