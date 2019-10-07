Экономика

20:31 07.10.2019

Гончарук рассказал главе МИД Латвии о четырех приоритетах Кабмина Украины

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Гончарук рассказал главе МИД Латвии о четырех приоритетах Кабмина Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом проинформировал о приоритетах украинского правительства, программу деятельности которого предусматривает европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, на встрече в понедельник Гончарук обратил внимание латвийской делегации на четыре приоритета украинского правительства - приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

"В планах правительства на ближайшие 5 лет восстановить 24 тыс. км дорог, построить 5 морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.

В свою очередь, Ринкевичс заверил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.

Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, кто находился в плену в Российской Федерации.

Теги: #правительство #гончарук #приоритеты
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